Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε η συμμορία με τα γρήγορα αυτοκίνητα

Χειροπέδες σε 4 άνδρες με συγγενικές σχέσεις, Στη συμμορία ακόμη ένας που είναι προσωρινά κρατούμενος. Πως δρούσαν σε όλη τη βόρεια Ελλάδα.

Εγκληματική ομάδα «όργωνε» με γρήγορα αυτοκίνητα σχεδόν όλη τη βόρεια Ελλάδα, διαπράττοντας δεκάδες διαρρήξεις σε σπίτια, απ' όπου τα μέλη της έκλεβαν χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές, η συνολική λεία των οποίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 200.000 ευρώ.

Ως μέλη της συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες, με συγγενικές δεσμούς μεταξύ τους, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα και μεταξύ αυτών ένας είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές για άλλες πράξεις. Οι συλλήψεις έγιναν, χθες το πρωί, σε οικισμούς Ρομά των Διαβατών Θεσσαλονίκης και των Σερρών και ήταν η κορύφωση πολύμηνης έρευνας, την οποία διενήργησε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ανακοινώνοντας την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, ο διευθυντής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γιώργος Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι η δράση των κατηγορούμενων ξεκίνησε περί τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου και έκτοτε πραγματοποίησαν το ένα «χτύπημα» μετά το άλλο, φτάνοντας συνολικά στις 64 διαρρήξεις (τετελεσμένες και σε απόπειρα), σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της Χαλκιδικής, της Καβάλας, του Κιλκίς, της Δράμας, της Πιερίας και της Πέλλας. Επιπλέον βαρύνονται με μία ακόμη διάρρηξη στις εγκαταστάσεις επιχείρησης, μία ληστεία και 18 περιπτώσεις κλοπής πινακίδων κυκλοφορίας από αυτοκίνητα.

Όπως δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος στη διάρκεια παρουσίασης, επέλεγαν σπίτια που βρίσκονται σε αραιοκατοικημένους οικισμούς και χωριά, ενώ εκμεταλλεύονταν την απουσία των ενοίκων τους. Σε μία περίπτωση στις Σέρρες, οι δράστες (ενεργούσαν με διαφορετικές συνθέσεις) έγιναν αντιληπτοί από ένοικο, με αποτέλεσμα να ασκήσουν σωματική βία εναντίον του, απειλώντας τον με πυροβολισμό.

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα με μεγάλη ιπποδύναμη, τοποθετώντας σ' αυτά πλαστές ή κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ άλλαζαν τον εξωτερικό χρωματισμό των «επιχειρησιακών» οχημάτων για να μην καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός τους από τις αστυνομικές αρχές.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και κοσμήματα, μέρος των οποίων αναγνωρίστηκε και αποδόθηκες στους ιδιοκτήτες τους, όπως επίσης ένα αεροβόλο όπλο, ένα κουτί με μολυβένιες βολίδες αεροβόλου όπλου, δύο φορητοί πομποδέκτες συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ. κ.ά.

Κατά τις ίδιες ανακοινώσεις, οι συλληφθέντες (54, 32, 46 και 37 ετών), οι οποίοι οδηγήθηκαν το πρωί στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τους παρέπεμψε να απολογηθούν σε ανακριτή, έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για συναφή αδικήματα και ερευνάται η εμπλοκή τους σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

