Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: για κακούργημα οι ιδιοκτήτες του γηροκομείου στο Ασβεστοχώρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους έχασαν την ζωή τους από κορονοϊό 28 φιλοξενούμενοι του γηροκομείου.

Στο Κακουργιοδικείο παραπέμπονται με βούλευμα οι ιδιοκτήτες γηροκομείου στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου έχασαν την ζωή τους από κορονοϊό 28 ηλικιωμένοι την περίοδο της μεγάλης έξαρσης του covid-19.

Από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους έχασαν την ζωή τους από κορωνοϊό 28 φιλοξενούμενοι στον συγκεκριμένο οίκο ευγηρίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης παραπέμπει με βούλευμά του τους ιδιοκτήτες του οίκου ευγηρίας να δικαστούν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης για παραβίαση μέτρων που αφορούν μολυσματικές ασθένειες, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ατόμων.

Το Δικαστικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κρίνει ότι οι ιδιοκτήτες του γηροκομείου δεν διενήργησαν διπλά τεστ στους περιθαλπόμενους, δεν διενεργούσαν προληπτικά τεστ σε εργαζόμενους και περιθαλπόμενους, ενώ παραπέμπονται να δικαστούν για παραβίαση διαφόρων διατάξεων που αφορά την διαχείριση απορριμμάτων, ειδικά των επικίνδυνων αποβλήτων

Ακόμη, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι ο εν λόγω οίκος ευγηρίας είχε υπεράριθμους περιθαλπόμενους από ότι προέβλεπε η άδειά του, επομένως δεν τηρούνταν οι αποστάσεις.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και επικαλούνται τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας ο οποίος είχε επισκεφτεί τον συγκεκριμένο οίκο και ισχυρίζονται ότι είχαν τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Ο Μπιμπίλας είναι ιέρεια του #MeToo - Ο Λαζόπουλος θα έχει πρόβλημα, αν δεν…

Κύπρος: Oμοφοβική επίθεση σε πανεπιστήμιο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ: παρέμβαση εισαγγελέα για την ομηρία καθηγήτριας