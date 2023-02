Θεσσαλονίκη

Κακοποίηση ζώου: Άνδρας κλώτσησε αδέσποτο γατάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός από περαστικούς και συνελήφθη. Το πρόστιμο που θα πληρώσει.

Για κακοποίηση ζώου συνελήφθη 64χρονος στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται ότι κλώτσησε αδέσποτη γάτα. Το περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα, στην οδό Ν. Γερμανού, στο κέντρο της πόλης, και έγινε αντιληπτό από περαστικούς που ειδοποίησαν την Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του και με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα, του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 5000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ο καιρός σε πόλεις με καρναβαλικές εκδηλώσεις (βίντεο)

Έβρος - Οικογένεια 28χρονης: Δεν αυτοκτόνησε το παιδί μας (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητέρα 19χρονου: Ο πατήρ Αντώνιος κρύβεται, γιατί είναι ένοχος (βίντεο)