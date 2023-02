Βοιωτία

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός στην Εθνική Οδό

Το αυτοκίνητο χτύπησε πρώτα στο τσιμεντένο στηθαίο και μετά στα μεταλλικά κιγκλιδώματα.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Οινόφυτα το πρωί της Πέμπτης.

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά στο τσιμεντένιο στηθαίο και εν συνεχεία στα μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

