Χαλκιδική: ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι την βίασε 57χρονος

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, έεσε θύμα βιασμού μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μία 76χρονη γυναίκα στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Όπως κατήγγειλε η ηλικιωμένη, την περασμένη Δευτέρα, 57χρονος την βίασε μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία δύο μέρες μετά.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ σε βάρος του άνδρα σχηματίσθηκε δικογραφία.

Το περιστατικό ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: thestival.gr

