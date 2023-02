Ημαθία

Καρναβάλι - Νάουσα: “Γενίτσαροι και Μπούλες” ξεσήκωσαν την πόλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η μάσκα του Γενίτσαρου την περίοδο της Αποκριάς κοσμεί τα μπαλκόνια της Νάουσας.

Στην Ιστορική Νάουσα το κέφι και ο ενθουσιασμός είναι στα ύψη, τόσο από κατοίκους όσο και από τους επισκέπτες, παρακολουθώντας και διασκεδάζοντας με τους «Γενίτσαρους και τις Μπούλες».

Συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης έχει στηθεί ένα τεράστιο γλέντι, με εστιατόρια και καφετέριες να έχουν γεμίσει, ενώ οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της Νάουσας έχουν «ξεχυθεί» από τις πρωινές ώρες της Κυριακής στους δρόμους.

Να σημειωθεί πως όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η μάσκα του Γενίτσαρου την περίοδο της Αποκριάς κοσμεί τα μπαλκόνια της Νάουσας.

Στο παραδοσιακό έθιμο παραβρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.



Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Το Market Pass, οι επενδύσεις και οι Guns N' Roses

Ύπνος: Ποιοι βλέπουν περισσότερα όνειρα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο... προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)