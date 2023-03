Θεσσαλονίκη

Αξιός: “Συναγερμός” για εξαφάνιση άνδρα στο ποτάμι

Εκτεταμένες έρευνες στον Αξιό ποταμό για τον εντοπισμό άνδρα.

Έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα βρίσκονται σε εξέλιξη στον ποταμό Αξιό.

Πυροσβεστική και Αστυνομία έσπευσαν στο σημείο όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 62χρονου.

Δύτες και drones συμμετέχουν στην έρευνα.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου στην κοίτη του ποταμού Αξιού, πλησίον του οικισμού Βαλτοχώρι. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με την Ο.Υ.Δ. της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 4, 2023

