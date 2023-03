Καβάλα

Καβάλα - Τροχαίο: Φορτηγό ανεξέλεγκτο έπεσε πάνω σε περιπολικό (εικόνες)

Σοβαρές ζημιές υπέστη το υπηρεσιακό όχημα. Η "τρελή" πορεία του φορτηγού σταμάτησε σε... κατάστημα.



Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στην Καβάλα, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε περιπολικό!

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό που κινείτο στην οδό Τσολάκη της πόλης, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο περιπολικό που βρισκόταν στο σημείο.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο υπηρεσιακό όχημα και το φορτηγό να καταλήξει σε τοίχο καταστήματος.

Η «τρελή» πορεία του φορτηγού σταμάτησε μπροστά στην είσοδο καταστήματος. Το ευτύχημα είναι πως εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πεζοί μπροστά στο κατάστημα.

Πηγή: proininews.gr

