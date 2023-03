Καβάλα

Τραγωδία στα Τέμπη: ράγισαν καρδιές στην κηδεία του Καβαλιώτη ποδοσφαιριστή (εικόνες)

Ανείπωτος ο πόνος στο τελευταίο αντίο για τον νεαρό ποδοσφαιριστή Ιορδάνη Αδαμάκη.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η Καβάλα αποχαιρετά τον Ιορδάνη Αδαμάκη. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής βρήκε τραγικό θάνατο στα συντρίμμια των τρένων στα Τέμπη.

Συντετριμμένοι συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες λένε το τελευταίο «αντίο» στον ποδοσφαιριστή που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η εξόδιος ακολουθία του νεαρού αθλητή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στα κοιμητήρια Καβάλας.

Ο Ιορδάνης Αδαμάκης βρισκόταν αρχικά ανάμεσα στους αγνοούμενους, με την πρώην ομάδα του, τον Θεσπρωτό, να ανακοινώνει τα τραγικά νέα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε πάρει μεταγραφή τον Ιανουάριου στον ΑΟ Υπάτου στη Θήβα.

