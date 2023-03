Θεσσαλονίκη

Επιδειξίας... ετών 81 έγινε εφιάλτης για 18χρονες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε ηλικιωμένο επιδειξία. Έδειξε τα γεντικά του όργανα σε δύο 18χρονες.

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη ένας άνδρας 81 ετών, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, ο ηλικιωμένος καταγγέλθηκε ότι επέδειξε τα γενετικά του όργανα μπροστά σε δύο 18χρονες και «προέβη σε πράξεις διέγερσης της γενετήσιας ορμής του».

Το περιστατικό φέρεται να έγινε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης και το επόμενο πρωί συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκηδόνας. Οδηγείται στον εισαγγελέα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Γνώριζαν στο Υπουργείο Μεταφορών ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας;

Έκρηξη σε τράπεζα στο Χαλάνδρι (εικόνες)

Μπακς - Νετς: Λοπέζ και Πόρτις κράτησαν τα “Ελάφια” σε τροχιά πρωτιάς