Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν άνδρα στην μέση του δρόμου

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Σε έναν 60χρονο πεζό επιτέθηκαν λίγο μετά τις 16:00 σήμερα το απόγευμα, δύο άνδρες, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ερμού με Βενιζέλου, όπου δύο άτομα χτύπησαν τον 60χρονο και τον τραυμάτισαν.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι δράστες αφαίρεσαν αντικείμενα ή χρηματικό ποσό από τον 60χρονο.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

