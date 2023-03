Πιερία

Κατερίνη: Τροχαίο με εκτροπή νταλίκας στο τούνελ

Το ατύχημα σημειώθηκε στο τούνελ Κατερίνης προς Θεσσαλονίκη.

(εικόνα αρχείου)

Νταλίκα εξετράπη της πορείας της μέσα στη σήραγγα της Κατερίνης, επί της ΠΑΘΕ, με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, και στα δύο ρεύματα.

Το ατύχημα συνέβη είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ενώ αναφέρθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Η κίνηση αποκαταστάθηκε γύρω στη μία τα ξημερώματα, με την απομάκρυνση του οχήματος.

