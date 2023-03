Θεσσαλονίκη

Αξιός: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στο ποτάμι

Στην ίδια περιοχή είχε βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στα νερά του Αξιού ποταμού, έξω από τη Θεσσαλονίκη.Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν το σημείο, ενώ κλήθηκαν δύτες της ΕΜΑΚ για την ανάσυρση της σορού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ταυτοποίηση.

Στην ίδια περιοχή είχε βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο, που διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε 62χρονο, τα ίχνη του οποίου αναζητούνται από τις 4 Μαρτίου.

