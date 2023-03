Αργολίδα

Άργος - τροχαίο: Τραυματίστηκε 3χρονο παιδί (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άργος λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Μαρτίου. Το ατύχημα έγινε στον δρόμο προς Καρυά στο ύψος του αεροδρομίου με τρεις τραυματίες, δυο ενήλικες και ένα ανήλικο παιδί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες πρόκειται για σφοδρή μετωπική σύγκρουση δυο οχημάτων.

Έρευνα για το τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους Μυκηνών. Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τα οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες φθορές.

Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Αργολίδας τα τρία άτομα, ανάμεσα τους και το ανήλικο παιδί τριών ετών, από το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Άργος στην επαρχιακή οδό προς Καρυά.

Οι τρεις συνολικά σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Άργους από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Αργολίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί που επέβαινε με την γιαγιά του στο ένα όχημα, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ η γιαγιά του και ένας ακόμα σοβαρά τραυματίας από το άλλο αυτοκίνητο, υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις στο Νοσοκομείο Άργους.

