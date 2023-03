Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: πυροβόλησε σκύλο στο κεφάλι (εικόνες)

Ο άνδρας μάλιστα, προέβη στη φρικτή αυτή πράξη μπροστά στα μάτια δύο παιδιών.

Ένα φρικτό περιστατικό έγινε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, με έναν άνδρα να πυροβολεί τον σκύλο δύο μικρών παιδιών μπροστά στα μάτια τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη του Ρεθύμνου την ώρα που τα δύο παιδιά έπαιζαν με το μεγαλόσωμο κουτάβι στην αυλή του σπιτιού τους.

Σύμφωνα με ανάρτησή της «Ζωόφιλης Δράσης», ο άνδρας που εργάζεται σε εταιρία δίπλα στο σπίτι της οικογένειας, πυροβόλησε στο κεφάλι τον σκύλο, ακριβώς έξω από τον μαντρότοιχο της αυλής του σπιτιού, δίπλα στα παιδιά τα οποία έντρομα άρχισαν να φωνάζουν.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της οικογένειας, ο σκύλος, που δέχτηκε τριάντα σκάγια στο κεφάλι, θα επιζήσει, ενώ σε βάρος του άνδρα που πυροβόλησε το άτυχο ζώο υπεβλήθη μήνυση.

