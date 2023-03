Ηράκλειο

Τραγωδία: Τοίχος πλάκωσε και σκότωσε άντρα

Τραγικό τέλος για άνδρα, που καταπλακώθηκε από τοίχο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ζωφόροι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο, όταν ηλικιωμένος που οδηγούσε τρακτέρ εκτελώντας αγροτικές εργασίες, άγνωστο πως καταπλακώθηκε από τοίχο παλιού κτίσματος, που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη.

Αν και άμεσα κλήθηκε και έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυστυχώς ο άτυχος άνδρας ηλικίας 71 ετών, είχε ήδη καταλήξει.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και τα αίτια πρόκλησής του, διερευνά το ΑΤ Μινώα Πεδιάδος.

Φωτογραφία: cretalive.gr

