Τροχαία: Δύο νέους θρηνεί η Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες

Δίχως τέλος οι τραγωδίες στην άσφαλτο. Δύο τροχαία δυστυχήματα με θύματα δύο παλλικάρια στην Πάτρα.

Δύο νέους ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους στην άσφαλτο, σε μερικά 24ωρα διαφορά, θρηνεί η Πάτρα.

Μετά τον 27χρονο Γιώργο Μασούρα που σκοτώθηκε με την μηχανή του στην οδό Κορίνθου, τραγικό θάνατο βρήκε 25χρονος όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, στην μίνι περιμετρική, στην Πάτρα.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στις 10.30 το βράδυ της Τετάρτης όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 25χρονος και κινείτο στην μίνι περιμετρική, στο ρεύμα προς Ταμπάχανα, έχασε τον έλεγχο στον ύψος του αρχαίου υδραγωγείου και χτύπησε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Αποτέλεσμα ήταν λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης να χάσει την ζωή του ο νεαρός οδηγός. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν πλέον αργά.

Ενώ για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής που έφθασε στο σημείο με τρία οχήματα και 8 άνδρες.

