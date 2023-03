Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πατέρας κλειδώθηκε με τα δύο παιδιά του σε αυτοκίνητο με δύο φιάλες υγραερίου (βίντεο)

Αστυνομικοί απεγκλώβισαν τα παιδιά και τον πατέρα από το όχημα. Ποια ήταν η κατάσταση της υγείας τους.



Οι αστυνομικές αρχές δέχθηκαν την Κυριακή μια καταγγελία, στις 20:30, από μία γυναίκα, ότι ο πρώην σύζυγός της και τα δίδυμα παιδιά της, περίπου τριών ετών ήταν κλειδωμένα σε όχημα στην περιοχή του Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης και ότι μυρίζει υγραέριο.

Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, έσπασαν το τζάμι και απεγκλώβισαν τα παιδιά και τον πατέρα από το όχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχε οσμή υγραερίου και τα παιδιά ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Τα δίδυμα παιδιά διακομίσθηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή τους.

Ο πατέρας διακομίστηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν δύο φιάλες υγραερίου ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

