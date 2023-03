Έβρος

Ορεστιάδα: Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Αναστάτωση στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.



Πυρκαγιά ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή της Ορεστιάδας λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Δευτέρας.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την καμινάδα της μονοκατοικίας σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική και επεκτάθηκε στην στέγη.





Η Πυροσβεστική κλήθηκε λίγο πριν τις 21:00 και στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος της στέγης της οικίας καταστρέφοντας μέρος της, ενώ ο καπνός ήταν διακριτός και από μεγάλη απόσταση γεγονός που μαρτυρά και το μέγεθος της πυρκαγιάς.

