Ξάνθη

Δολοφονία στην Ξάνθη: Έκαψαν το σπίτι του δράστη - Φόβοι για βεντέτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση μεταξύ των δυο οικογενειών μετά το φονικό. 'Εβαλαν φωτιά και στο σπίτι του αδερφού του 36χρονου.

Τους φόβους για βεντέτα στην περιοχή Δροσερό της Ξάνθης όπου σημειώθηκε η δολοφονία 45χρονου από 36χρονο που έχει συλληφθεί μαζί με άλλα τρία άτομα, φαίνεται να επιβεβαιώνουν δυο εμπρησμοί που σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Άγνωστοι αφού πρώτα άδειασαν το σπίτι του 36χρονου καθ” ομολογία δράστη στον οικισμό στην συνέχεια έβαλαν φωτιά και το έκαψαν. Αμέσως μετά έκαψαν και το διπλανό σπίτι του αδελφού του και μετά ανήρτησαν βίντεο στα social media, σύμφωνα με το xanthipost.gr.



Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική υπηρεσία περίπου στις 12 το βράδυ, με 3 οχήματα και ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας

Συγγενείς του 45χρονου θύματος εμφανίζονται εξαγριωμένοι μετά το φονικό και δηλώνουν ότι αναζητούν εκδίκηση. Με αναρτήσεις τους εξαπολύουν απειλητικά μηνύματα προς την οικογένεια και τις κόρες του δράστη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο σταθμάρχης είχε 1,5 λεπτό για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα”

Βόλος: Δρόμος περνά μέσα από… προαύλιο σχολείου (βίντεο)

“The 2Night Show” - Καλτσή: Το τροχαίο που της άλλαξε τη ζωή και η συμμετοχή στη σειρά του ANT1+ (βίντεο)