Γρεβενά: Συνελήφθη πατέρας για τον βιασμό της ανήλικης κόρης του

Πώς αποκαλύφθηκε ο "εφιάλτης" για την ανήλικη κοπέλα. Ποια αδικήματα αποδίδονται στον 41χρονο.

Στην έκδοση εντάλματος σύλληψης ενός 41χρονου πατέρα από χωριό των Γρεβενών για τον βιασμό της ανήλικης κόρης του προχώρησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γρεβενών.

Ο 41χρονος που συνελήφθη από τους αστυνομικούς, κατά την παρουσία του στον Εισαγγελέα και την Ανακρίτρια Γρεβενών, ζήτησε 24ωρη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Τα αδικήματα που του αποδίδονται και περιγράφονται στην δικογραφία που έχει συνταχθεί είναι, βιασμός, γενετήσια πράξη σε ανήλικο και σωματικές βλάβες σε αδύναμο άτομο.

Το όλο θέμα έγινε γνωστό όταν η 17χρονη σήμερα μαθήτρια μετά από προσέγγιση που της έγινε από την Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο του σχολείου κατάφερε να εκμυστηρευτεί όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στο σπίτι της όταν ήταν στην ηλικία των 12 χρονών. Για τα περιστατικά ενημερώθηκε αμέσως ο Εισαγγελέας Γρεβενών ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.

Ο 41χρονος πατέρας στις 12 το μεσημέρι θα οδηγηθεί εκ νέου στην Ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί.

