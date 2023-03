Χαλκιδική

Χαλκιδική: Θρίλερ με την εξαφάνιση νεαρής μητέρας και του κοριτσιού της

Μητέρα και κόρη εξαφανίστηκαν την Τρίτη και έκτοτε δεν έχουν δώσει σημάδια ζωής.

Τα ίχνη μίας 26χρονης μητέρας και του 3χρονου παιδιού της αναζητά η Αστυνομία στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος πατέρας του μικρού κοριτσιού και σύντροφος της μητέρας, μετέβη το απόγευμα της Τετάρτης 22 Μαρτίου 2023 στο Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας Χαλκιδικής και δήλωσε την εξαφάνισή τους.

Ο ίδιος υποστήριξε πως την Τρίτη 21 Μαρτίου, η 26χρονη έφυγε από το σπίτι τους στην περιοχή της Νικήτης, παίρνοντας μαζί και την 3χρονη κόρη τους. Από εκείνη την ώρα δεν έχουν δώσει κανένα σημάδι ζωής, με τον ίδιο να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αποτέλεσμα.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Σιθωνίας έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Σημειώνεται πως το ζευγάρι δεν είναι παντρεμένο, ωστόσο συζούσε στο ίδιο σπίτι. Ο 32χρονος έχει αναγνωρίσει την 3χρονη κόρη του.

Πηγή: thestival.gr

