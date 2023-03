Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθήτρια Δημοτικού

Το κορίτσι μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μαθήτριας δημοτικού σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με το thestival, λίγο μετά τις 13:30, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε την ανήλικη, την στιγμή που επιχείρησε να διασχίσει την οδό Βρυούλων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε και μετέφερε ελαφρά τραυματισμένη το κορίτσι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

