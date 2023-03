Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σπείρα άδειαζε σπίτια με τη μέθοδο της... αναρρίχησης

Πόσες διαρρήξεις είχαν διαπράξει τους τελευταίους μήνες.

Διαρρήκτες - «αναρριχητές» άδειαζαν σπίτια στην Καλαμαριά, αρπάζοντας χρήματα και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 50.000 ευρώ.

Πρόκειται για δύο άντρες Ρομά 36 και 29 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συνολικά 19 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών, με τη μέθοδο της αναρρίχησης σε μπαλκόνια πολυκατοικιών, κατά το τελευταίο τετράμηνο.

Το τελευταίο τους «χτύπημα» έγινε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης και στάθηκε καταλυτικό για την αποκάλυψη της εγκληματικής τους δράσης, καθώς συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω από αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμαριάς.

Όπως έγινε γνωστό, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις είχαν και συνεργό, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν.

