Βόλος: νεκρός οδηγός μηχανής - τον “χτύπησε” αυτοκίνητο που παραβίασε “κόκκινο”

Ο οδηγός του αυροκινήτου παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο άνδρα, πατέρα τριών παιδιών.

Τραγωδία συνέβη στον Βόλο, όταν οδηγός, ΙΧ παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και τραυμάτισε θανάσιμα έναν οδηγό δικύκλου.

Πιο συγκεκριμένα, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του ο 69χρονος οδηγός του δικύκλου που τραυματίστηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε τροχαίο δυστύχημα στα “Αϊβαλιώτικα”. Πρόκειται για τον Κώστα Πρασσά, πατέρα τριών παιδιών, κάτοικο της περιοχής.

Ο άτυχος 69χρονος, σύμφωνα με το gegonota.news.gr τραυματίστηκε όταν ο οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου, ηλικίας περίπου 70 ετών, παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο δίκυκλο που οδηγούσε ο ίδιος.

Ο 69χρονος υπέστη σοβαρά κατάγματα στον θώρακα και την κνήμη, όπως και βλάβες στους πνεύμονες.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 69χρονος άνδρας δεν άντεξε και κατέληξε στις 2:30 περίπου το μεσημέρι.

