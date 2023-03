Θεσπρωτία

Σε τροχαίο κατέληξε έλεγχος για ναρκωτικά (εικόνες)

Οι δύο ύποπτοι θέλοντας να αποφύγουν τον έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα και κατέληξαν στις μπάρες.

Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών κατέσχεσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας αλλοδαπός και μία Ελληνίδα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εισαγωγή, μεταφορά, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και απείθεια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων δράσεων της παραπάνω υπηρεσίας για την αποτροπή της εισαγωγής στη χώρα και διακίνησης ναρκωτικών, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της κατηγορούμενης, στο οποίο επέβαινε η ίδια ως συνοδηγός, με οδηγό τον αλλοδαπό.

Αξιολογώντας το όχημα ως ύποπτο μεταφοράς ναρκωτικών, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να το ελέγξουν και ενώ ο οδηγός προσποιήθηκε αρχικά ότι συμμορφώνεται στις υποδείξεις των αστυνομικών, στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα, το οποίο τελικά ακινητοποιήθηκε μετά από λίγο, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του και προσέκρουσε σε προστατευτική μπάρα της οδού.

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν, ενώ κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκαν στο εσωτερικό του και κατασχέθηκαν 2 σάκοι με 32 δέματα, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -32- κιλών και -574- γραμμαρίων.

Ακόμη, κατασχέθηκαν το παραπάνω αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό 400 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν αφιχθεί από περιοχή της Βόρειας Ελλάδας με σκοπό την παραλαβή, μεταφορά και περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών στην εγχώρια αγορά.

Το εκτιμώμενο όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών ανέρχεται έως το χρηματικό ποσό των 81.435 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.

Σημειώνεται ότι από τις αρχές του έτους, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, έχουν εντοπιστεί (6) φορτία ναρκωτικών και έχουν κατασχεθεί συνολικά 335 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

