Χαλκιδική: εντοπίστηκε “εργοστάσιο” παραγωγής λαθραίων τσιγάρων

Οι Αρχές κατέσχεσαν πάνω από 500000 πακέτα τσιγάρα και 20 τόνους κατεργασμένου καπνού.

«Εργοστάσιο» παραγωγής λαθραίων τσιγάρων, όπου ήταν εγκατεστημένες δύο πλήρεις γραμμές παρασκευής, επεξεργασίας και συσκευασίας, εντόπισαν, στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, αστυνομικοί της Ασφάλειας Κιλκίς, προχωρώντας στη σύλληψη 30 ατόμων, φερόμενων ως μελών κυκλώματος που δραστηριοποιείτο συστηματικά στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση καπνικών προϊόντων.

Εκτός από το παρασκευαστήριο, το κύκλωμα διέθετε και δύο αποθήκες: η πρώτη στο Λάκκωμα και η δεύτερη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 λαθραία πακέτα τσιγάρα και 20 τόνοι επεξεργασμένου καπνού, με τους διαφυγόντες δασμούς να υπολογίζονται σε 2,5 εκατ. ευρώ. Κατασχέθηκαν ακόμα μηχανήματα, πρώτες ύλες για την παραγωγή τσιγάρων, φορτηγά για την μεταφορά των λαθραίων καπνικών προϊόντων κ.ά.

Κατά πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι τρεις ημεδαποί στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στη δράση του κυκλώματος. Οι υπόλοιποι 27 συλληφθέντες είναι αλλοδαποί και φαίνεται πως εργάζονταν στο παρασκευαστήριο όπου, μάλιστα, διέμεναν σε ειδικά διαμορφωμένους κοιτώνες.

Οι αστυνομικές έρευνες για την υπόθεση ξεκίνησαν πριν από τέσσερις μήνες και κορυφώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο, οπότε πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

