Ηλεία: ετοίμαζαν “χτύπημα” σε χρηματαποστολή

Πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Πύργο Ηλείας.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας, καθώς πέντε άτομα φαίνεται ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα.

Οι δράστες που συνελήφθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν σκοπό να πραγματοποιήσουν ληστεία σε χρηματαποστολή. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν δύο πιστόλια, καθώς και ένα αυτοκίνητο με κλεμμένες πινακίδες από άλλο όχημα.

Οι Αρχές εκτιμούν πως οι δράστες - που είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή των ΕΛΤΑ Πύργου στην οδό Μανωλοπούλου, ετοίμαζαν χτύπημα σε χρηματαποστολή, ίσως και σήμερα και αν επαληθευτεί κάτι τέτοιο, οι αστυνομικοί πρόλαβαν την δράση τους την τελευταία στιγμή.

Όσα έγιναν από αστυνομικής πλευρές ήταν μια συντονισμένη δράση με την συνεργασία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτ. Ελλάδας, όπου ζητήθηκαν ενισχύσεις από την ΕΚΑΜ Αθηνών και την ΟΠΚΕ Αχαΐας να συνδράμουν τις δυνάμεις του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας που είχαν και το συντονισμό της επιχείρησης, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, της ΟΠΚΕ Ηλείας και άλλων υπηρεσιών του νομού.

