Αχαΐα

Πάτρα: άνδρας διασωληνώθηκε μετά από φωτιά σε δωμάτιο νοσοκομείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση επικράτησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Πώς ξέσπασε η φωτιά στο δωμάτιο του νοσοκομείου.

Διασωληνομένος νοσηλεύεται ο άνδρας ο οποίος σήμερα το πρωί, φέρεται να έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του, σε δωμάτιο του δευτέρου ορόφου της Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά σε δωμάτιο της Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής, όπως φαίνεται, λόγω ενός τσιγάρου που έπεσε από νοσηλευόμενο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νοσηλευόμενος βρισκόταν μόνος του στο δωμάτιο και αποφάσισε να ανάψει τσιγάρο. Όμως, όλα πήραν διαφορετική τροπή, όταν το τσιγάρο του έπεσε στο κρεβάτι με αποτέλεσμα να ανάψουν φωτιά τα κλινοσκεπάσματα.

Ο ίδιος προσπάθησε να σβήσει την φωτιά με τα χέρια του, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα β’ και γ’ βαθμού. Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Οι καπνοί που έβγαιναν από το δωμάτιο αλλά και η χαρακτηριστική μυρωδιά, τράβηξαν την προσοχή των συνοδών των ασθενών που βρισκόντουσαν εκείνη την στιγμή στο κτίριο.

Έτσι, η φωτιά έγινε αντιληπτή και οι συνοδοί των ασθενών που βρισκόντουσαν στον διάδρομο, με τη χρήση πυροσβεστήρων που υπήρχαν στον χώρο, ανέλαβαν δράση μέχρις ότου να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε άμεσα. Σημειώνεται πως στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 άνδρες, οι οποίοι έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Ελλάδα: Πώς απετράπη η επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο στου Ψυρρή

Ηράκλειο - βιασμός ανήλικου από λυράρη: “Λυτρώθηκα” λέει ο 15χρονος

Δραπετσώνα: βίασε και μαχαίρωσε τη σύζυγό του