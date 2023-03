Δωδεκανήσα

Ρόδος - Ασέλγεια σε ανήλικη: Ποινή φυλάκισης σε καθηγητή

Ένοχος ο 53χρονος που παρενοχλούσε την ανήλικη από 10 χρονών μέχρι και την Α' Γυμνασίου.

Ποινή φυλάκισης 33 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε 53χρονο καθηγητή θετικών επιστημών που κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου επί σειρά ετών.

Την ενοχή του πρότεινε εξάλλου και η Εισαγγελέας της έδρας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατά το χρονικό διάστημα από το ακαδημαϊκό έτος 2017 μέχρι και το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2020, ο καθηγητής ενώ παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών σε ανήλικη εντός της οικίας της, αφού ζήτησε από τους γονείς της να βρίσκονται μακριά από τον χώρο των μαθημάτων, τοποθέτησε επανειλημμένα το χέρι του πάνω από το στήθος της, την αγκάλιαζε, τοποθετούσε το χέρι του ανάμεσα στα πόδια της με προφανή σκοπό να αγγίξει τα γεννητικά της όργανα και την τραβούσε εξαναγκάζοντάς την να καθίσει πάνω του.

Οπως έγραψε η dimokratiki, το 15χρονο σήμερα κορίτσι, μαθήτρια της A' Λυκείου, εκμυστηρεύτηκε τον Μάιο του 2022 σε μία καθηγήτριά της, και κατόπιν στη μητέρα της, ότι ο καθηγητής ασελγούσε εις βάρος της κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων που της παρέδιδε στην οικία όπου διαμένει με τους γονείς της, ενώ φοιτούσε στην πέμπτη τάξη του δημοτικού.

Μάλιστα, όπως διατείνεται, οι ασελγείς πράξεις από τον καθηγητή συνεχίστηκαν μέχρι και την Α' Γυμνασίου.

Η καθηγήτρια είχε διαπιστώσει μια αλλαγή στη συμπεριφορά και προσέγγισε τη μικρή.

Το παιδί αποφάσισε να μην συνεχίσει τη φοίτησή του στο σχολικό συγκρότημα στο οποίο εργάζεται ο εκπαιδευτικός.

Έρευνα της εισαγγελίας

Η καθηγήτρια ενημέρωσε με αναφορά της τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η υπόθεση παραπέμφθηκε προς έρευνα στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου και από εκεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου ενώ ταυτόχρονα παραγγέλθηκε, και διοικητική έρευνα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, τρεις καθηγήτριες κατέθεσαν τα όσα τους εκμυστηρεύθηκε το παιδί.

Το παιδί περιέγραψε εξάλλου παρουσία παιδοψυχολόγου τα όσα τέλεσε εις βάρος του ο εκπαιδευτικός, ενώ περιέγραψε και τα αισθήματα φόβου που βίωσε.

Οι καταθέσεις των καθηγητών

Την Τρίτη, κατέθεσαν στην δίκη και δύο καθηγητές από το ίδιο σχολικό συγκρότημα περιγράφοντας ως η συμπεριφορά, η ψυχοσύνθεση και η εικόνα του παιδιού.

Μάλιστα κατέθεσαν ότι η ανήλικη είχε φτάσει στο σημείο να αυτοτραυματίζεται στα χέρια, ότι ακολουθούσε αγωγή από ψυχίατρο κι όταν πλέον έβγαλε το βάρος από μέσα της ξεκίνησε να κάνει παρέες και να βγαίνει από την τάξη στα διαλείμματα.

Ανάλογες ήταν οι καταθέσεις που έδωσαν οι γονείς της και η αδελφή της.

Υπέρ του κατηγορούμενου κατέθεσαν ένας καθηγητής στο ίδιο σχολείο, μια γονέας μαθήτριάς του και η σύζυγός του.

Ο ίδιος απολογούμενος, αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται.

Πηγή: dimokratiki.gr

