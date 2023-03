Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες σε μάνα και κόρη που βιντεοσκοπούσαν δίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από τον εισαγγελέα της έδρας...

Μάνα και κόρη συνελήφθησαν επειδή τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα μέσα σε δικαστική αίθουσα του Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια εκδίκασης ποινικής υπόθεσης, την οποία παρακολουθούσαν.

Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από τον εισαγγελέα της έδρας, που ζήτησε από τους παριστάμενους αστυνομικούς να ελέγξουν τις συσκευές των κινητών τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Αθήνα - Δημογλίδου: Είχαν επαφές και με ποινικούς οι συλληφθέντες

Θεσσαλονίκη: Ακρωτηριασμός 8χρονου σε σχολείο

ΕΚΠΑ: Εκκενώθηκε η κατάληψη στην πρυτανεία (βίντεο)