Σοβαρός τραυματισμός 3χρονου σε παιδότοπο: Αποζημίωση ζητούν οι γονείς

Πως έγινε το ατύχημα από το οποίο το παιδί υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Γιατί καταδικάστηκαν οι γυναίκες που πρόσεχαν τα παιδιά και ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης από αδικοπραξία και συγκεκριμένα από τραυματισμό τρίχρονου παιδιού σε παιδότοπο προσέφυγαν οι γονείς του κατά τεσσάρων ατόμων, μιας ανώνυμης και μιας ετερόρρυθμης εταιρείας.

Με την αγωγή τους διεκδικούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας, να τους καταβάλουν για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους, ηλικίας σήμερα 8 ετών το ποσό των 200.000 ευρώ και ατομικά στον πατέρα και την μητέρα από 10.000 ευρώ.

Η υπόθεση έχει απασχολήσει και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου που έχει κρίνει ένοχους πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια δια παραλείψεως από υπόχρεους κατά παραυτουργία τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους στη δίκη.

Το δικαστήριο έκρινε συγκεκριμένα ένοχους τρεις υπαλλήλους και τον εκπρόσωπο της επιχείρησης και επέβαλε στους δύο πρώτους, μία κάτοικο των Αθηνών και μία της Ρόδου, ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή και στον τέταρτο, κάτοικο Αττικής, ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή. Αθώα κρίθηκε μια συγκατηγορούμενή τους, κάτοικος Ρόδου.

Συγκεκριμένα, κρίθηκαν ένοχοι ως υπαίτιοι για το ό,τι στη Ρόδο, στον παιχνιδότοπο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στις 31 Μαρτίου 2018, όντας υπόχρεοι λόγω του επαγγέλματός τους, σε καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας και προσοχής βαρυνόμενοι με ιδιαίτερη νομική υποχρέωση για την αποτροπή του αξιόποινου αποτελέσματος, από συγκλίνουσα αμέλειά τους, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλαν κατά τις περιστάσεις και μπορούσαν να καταβάλουν, δεν προέβλεψαν το αξιόποινο αποτέλεσμα της παράλειψής τους και προκάλεσαν σωματική κάκωση άλλου.

Ειδικότερα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο η πρώτη και η δεύτερη, που ήταν αποκλειστικά υπεύθυνες για την επίβλεψη των παιδιών που έκαναν χρήση των ευρισκομένων στο σημείο φουσκωτών παιχνιδιών, από έλλειψη της προσοχής που όφειλαν κατά τις περιστάσεις και μπορούσαν να επιδείξουν, παρέλειψαν να άρουν τον υφιστάμενο από τη χρήση των παιχνιδιών κίνδυνο, ως είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, απορρέουσα από τη σύμβαση μεταξύ αυτών, του επιχειρηματία παροχής υπηρεσιών εστίασης και θαμώνων και δη από την παρεπόμενη συμβατική υποχρέωση προστασίας των αγαθών των αντισυμβαλλομένων τους θαμώνων και συγκεκριμένα παρέλειψαν να παρευρίσκονται πλησίον του φουσκωτού παιχνιδιού που έπαιζαν τα ανήλικα και δη έμπροσθεν της απόληξης αυτού, σε σημείο όπου το παιχνίδι απέχει καθ’ ύψος περίπου ένα μέτρο από το επίπεδο του εδάφους, ήτοι σημείο όπου υπήρχε κίνδυνος πτώσης για τα ανήλικα παιδιά, παρέλειψαν να ενημερώσουν αυτά για τον υπάρχοντα σχετικό κίνδυνο και παρέλειψαν να ασκούν πλήρη εποπτεία στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά διάφορων ηλικιών έπαιζαν μεταξύ τους.

Ο τέταρτος κατηγορούμενος, εκπρόσωπος της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος/παιχνιδότοπου και ως υπεύθυνος λειτουργίας αυτών, από έλλειψη της προσοχής που όφειλε κατά τις περιστάσεις να επιδείξει παρέλειψε να άρει τον υφιστάμενο στο κατάστημά του κίνδυνο που προέρχονταν από την ύπαρξη της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ φουσκωτού παιχνιδιού κι εδάφους με τη χρήση προστατευτικών μέτρων και την τοποθέτηση ελαστικού κι ευπίεστου υλικού στο έδαφος και παρέλειψε να προβεί στην πρόσληψη ικανού αριθμού ειδικά εκπαιδευμένων παιδαγωγών ανάλογο με τον αριθμό των ανήλικων χρηστών των παιχνιδιών για την ασφαλή φύλαξή τους.

Αποτέλεσμα της αμελούς αυτής συμπεριφοράς απάντων των κατηγορουμένων ήταν ένα μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί να διαπληκτιστεί και να σπρώξει τον τριών περίπου ετών γιό των εγκαλούντων και να προκαλέσει την σφοδρότατη πτώση του από το φουσκωτό παιχνίδι στο έδαφος και να υποστεί ο τελευταίος συνεπεία της πτώσεώς του σωματική κάκωση, ήτοι κρανιοεγκεφαλική κάκωση, διάσειση και ενδοκρανιακό τραυματισμό με τραυματική υποσκληρίδια αιμορραγία.

