ΗΠΑ - Τραμπ: Ποινική δίωξη για δωροδοκία πορνοστάρ

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος πρώην προέδρου. Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ.

Σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση της καταβολής 130.000 δολαρίων προκειμένου να εξαγοραστεί η σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς λίγο καιρό πριν από την εκλογική του νίκη του 2016, αποκαλύπτει η εφημερίδα New York Times.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος πρώην προέδρου.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραδοθεί οικειοθελώς στη δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης για να του απαγγελθούν κατηγορίες την Τρίτη 4η Απριλίου, δήλωσε δικηγόρος του, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Η εισαγγελία του Μανχάταν επικοινώνησε με δικηγόρο του Τραμπ για να διευθετηθεί η «παράδοσή του» στη δικαιοσύνη

Η εισαγγελία του Μανχάταν ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι επικοινώνησε με δικηγόρο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να οργανωθεί η «παράδοσή του» ενώπιον της δικαιοσύνης της Νέας Υόρκης, επισημοποιώντας με αυτόν τον τρόπο πως πράγματι του ασκήθηκε ποινική δίωξη για την υπόθεση της πληρωμής σε πορνοστάρ το 2016.

«Επικοινωνήσαμε απόψε με δικηγόρο του κ. Τραμπ για να συντονιστεί η παράδοσή του ενώπιον του εισαγγελέα του Μανχάταν (σ.σ. Άλβιν Μπραγκ) για την απαγγελία κατηγοριών ενώπιον δικαστηρίου» της Νέας Υόρκης, ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της εισαγγελίας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατόπιν ψηφοφορίας σώματος ενόρκων.

Το κατηγορητήριο παραμένει για την ώρα «σφραγισμένο» και η ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας δεν έχει οριστεί ακόμη, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον της άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του από τη δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης, στην οποία βλέπει «πολιτικό διωγμό», «κυνήγι μαγισσών» και «ανάμιξη στις εκλογές» του 2024, στις οποίες ελπίζει να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο.

«Αυτός είναι πολιτικός διωγμός και ανάμιξη στις εκλογές στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ, προεξοφλώντας πως η υπόθεση αυτή θα αποβεί «σε βάρος του Τζο Μπάιντεν», του διαδόχου του και πιθανού αντιπάλου του στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

Οι κατηγορίες, που προέκυψαν από την έρευνα υπό τον δημοκρατικό εισαγγελέα του Μανχάταν, τον Άλβιν Μπραγκ, ενδέχεται να μεταμορφώσουν την κούρσα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024.

Ο κ. Τραμπ είχε ήδη ξεκαθαρίσει προ ημερών πως θα συνέχιζε την εκστρατεία του για να εξασφαλίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ώστε να είναι ο υποψήφιος του κόμματος στις εκλογές ακόμη κι αν του ασκείτο ποινική δίωξη.



Κέβιν Μακάρθι: Η άσκηση ποινικής δίωξης στον Τραμπ «ζημιώνει ανεπανόρθωτα» τις ΗΠΑ

Η απόφαση να ασκηθεί ποινική δίωξη στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «ζημιώνει ανεπανόρθωτα» τις ΗΠΑ, κατήγγειλε χθες Πέμπτη ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι.

«Ο αμερικανικός λαός δεν πρόκειται να ανεχθεί αυτή την αδικία», προεξόφλησε ο βαρόνος του κόμματος της αντιπολίτευσης, διαμηνύοντας πως η Βουλή θα φροντίσει να «λογοδοτήσει» ο δημοκρατικός και αφροαμερικανός εισαγγελέας Άλβιν Μπραγκ για αυτή την «κατάχρηση εξουσίας άνευ προηγουμένου».

