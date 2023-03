Life

Τραμπ: σε δίκη για την Στόρμι Ντάνιελς

Η φημολογούμενη σχέση του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ με την πορνοστάρ, θα τον κάνει τον πρώτο αρχηγό των ΗΠΑ που βαρύνεται με ποινική δίωξη.

Η Επιτροπή Ενόρκων της Νέας Υόρκης που εξετάζει τον ρόλο του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην εξαγορά της «σιωπής» μιας πορνοστάρ δεν αναμένεται να ξανασυνεδριάσει παρά μόνο μετά τη γιορτή του Πάσχα των Καθολικών, στις 9 Απριλίου, σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Στη Επιτροπή έχουν κατατεθεί στοιχεία από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για πιθανά αδικήματα τα οποία σχετίζονται με την καταβολή ποσού 130.000 δολαρίων στην Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν ως αντάλλαγμα για να εξασφαλιστεί ότι η Ντάνιελς δεν θα μιλούσε δημοσίως για την ερωτική συνεύρεσή της με τον Τραμπ, μία δεκαετία νωρίτερα. Ο Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι διατηρούσε σχέση με τον πορνοστάρ, μπορεί να γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινική δίωξη.

Μια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι δεν είναι σαφές το πότε ακριβώς μετά την αργία θα ακούσει νέα στοιχεία η Επιτροπή. Η εισαγγελία του Μανχάταν δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο προς το παρόν.

Η Επιτροπή Ενόρκων συνήθως συνεδριάζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και οι εργασίες της είναι απόρρητες.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι επρόκειτο να συλληφθεί και εξαπέλυσε επίθεση στον εισαγγελέα Άλβιν Μπραγκ προειδοποιώντας ότι θα επέλθει «θάνατος και καταστροφή» εάν του ασκηθεί δίωξη.

