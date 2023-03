Κοινωνία

Τέμπη - Αδελφός θύματος στον ΑΝΤ1: Τρισάθλια η επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου των θυμάτων (βίντεο)

Την οργή των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προκάλεσε η κίνηση της Hellenic Train να επιστρέψει το αντίτιμο των εισιτηρίων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το δρομολόγιο ως “μη ολοκληρωμένο”.

Πρόκειται για το δρομολόγιο της 28ης Φεβρουαρίου που πραγματοποίησε η μοιραία αμαξοστοιχία Intercity 62, οδηγώντας στον θάνατο 57 ανθρώπους, όταν συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχία. Μάλιστα, η επιστροφή του αντιτίμου έγινε μόνο σε όσους είχαν πληρώσει ηλεκτρονικά το εισιτήριο.

Θέλω να ξέρω ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από αυτό, για να αποφασίσουμε αν είναι κάτι άθλιο, ή τρισάθλιο, είπε ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου που έχασε τη ζωή του το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα"

Όπως λέει ο αδελφός του Βάιου Βλάχου, που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, το πιο εξοργιστικό είναι πως αυτή η κίνηση αποτελούσε και την… πρώτη επίσημη εμφάνιση της εταιρείας.

Από την πρώτη ημέρα ζητούμε επικοινωνία με την Hellenic Train. Εμείς όσο ψάχναμε τον αδερφό μου, ζητούσαμε να μας πουν σε ποιο βαγόνι είναι. Ουσιαστικά, αυτή είναι η πρώτη επικοινωνία της εταιρείας με μας, δήλωσε.

