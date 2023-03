Κοινωνία

Τέμπη - Πατέρας Ελπίδας: φτιάχνω με τα χέρια μου το μνήμα του παιδιού μου (βίντεο)

Με φωνή που "σπάει" ο πατέρας της νεαρής Ελπίδας, περιγράφει στην εκπομπή "Το Πρωινό΄" τη ζωή μετά τον θάνατο της κόρης του στην τραγωδία στα Τέμπη.

Η τραγωδία στα Τέμπη, κατά την οποία συγκούστηκαν δύο αμαξοστοιχίες με τραγικό απολογισμό 57 νεκρούς, είναι ακόμη νωπή.

Ανείπωτος είναι ο πόνος των συγγενών των θυμάτων έναν μήνα σχεδόν μετά την τραγωδία βρίσκονται σε βαρύ πένθος.

Ο πατέρας μίας εκ των θυμάτων, της 22χρονης Ελπίδας Χούπα, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 φανερά συγκινημένος για τον άδικο χαμό της κόρης του.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, η κηδεία της νεαρής κοπέλας θα γίνει την 1η Απριλίου και το μνήμα, το φτιάχνει μόνος του, όπως θα άρεσε στην κόρη του.

Με σπασμένη φωνή αναφέρει: "ξέρω τα γούστα της και το φτιάχνω εγώ. Έτσι όπως καταντήσαμε, φτιάχνω το μνήμα του παιδιού μου...Δεν είναι μόνο δύσκολο, είναι και επώδυνο".

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα στο σπίτι τους: "έχω μια γυναίκα η οποία κλαίει νυχθημερών. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βραδια. Φέρνουμε σβούρες, να την παηγορήσω εγώ εκείνη, να παρηγορήσει εκείνη εμένα."

