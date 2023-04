Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Μεθυσμένος επιτέθηκε στην σύζυγο και το παιδί του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Χειροπέδες στον άνδρα πέρασαν οι αστυνομικοί.



Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συγκεκριμένα το βράδυ της Παρασκευής, σε κατάσταση μέθης ένας 67χρονος άρχισε να βρίζει και να απειλεί την 57χρονη σύζυγο του και την 17χρονη κόρη του.

Τις φωνές των δύο γυναικών άκουσαν οι γείτονες οι οποίοι και κάλεσαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 67χρονο ενώ όπως καταγγέλθηκε δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Πηγή: cretapost.gr

