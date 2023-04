Λάρισα

Τροχαίο - Λάρισα: Σύγκρουση αυτοκινήτων με τραυματίες (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο το απόγευμα στη Λάρισα. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου στη Λάρισα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στην συμβολή των οδών Θουκυδίδου και Τζαβέλλα λίγα λεπτά πριν τις 5 το απόγευμα, όπου δύο αυτοκίνητα Ι.Χ. συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Απολογισμός της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός τριών νεαρών ατόμων (μίας γυναίκας και δύο ανδρών), τους οποίους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει η Τροχαία Λάρισας.

