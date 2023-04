Ευρυτανία

Άγραφα: Νεκρός ο κτηνοτρόφος που γλίστρησε σε γκρεμό 100 μέτρων

Τραγωδία με θύμα τον άτυχο μεσήλικα, ο οποίος είχε βγει για να μαζέψει τα ζώα του.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο χωριό Μάραθος των Αγράφων, με θύμα έναν 50χρονο.

Σύμφωνα με το evrytanika.gr, ο άτυχος άντρας, στην προσπάθειά του να μαζέψει τα ζώα του, έπεσε σε κάθετο γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε επί τόπου.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Καρπενήσι και δύο πυροσβέστες με ένα όχημα από το Κλιμάκιο Γρανίτσας, που έστησαν επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του 50χρονου.

