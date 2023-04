Life

Ίλιον: Διάσημος τράπερ συνελήφθη με όπλο για δεύτερη φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε συλληφθεί και τον Ιανουάριο για τον ίδιο λόγο, κατευθυνόμενος στα Γιάννινα για συναυλία.

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής γνωστός τράπερ στην περιοχή του Ίλιον γιατί έφερε όπλο.

Ειδικότερα, το όχημα του άνδρα σταμάτησαν άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ για τυχαίο έλεγχο στη συμβολή των οδών Θηβών και Ανδρέα Παπανδρέου κατά τον οποίο εντόπισαν ένα 9αρι πιστόλι, τύπου Glock και σφαίρες των 9 χιλιοστών.

Είχε συλληφθεί ξανά στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου με παρόμοιο τρόπο για τον ίδιο λόγο στην Ιονία Οδό στον Αγρίνιο, κατευθυνόμενος στα Γιάννινα όπου θα έδινε συναυλία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “ILINA”: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κοκαΐνη: Σύλληψη ποδοσφαιριστή και επιχειρηματία με ποσότητα ναρκωτικών

Σκωτία – Νίκολα Στέρτζον: Η Πρωθυπουργός που παραιτήθηκε για τα “κουτσομπολιά”