Σκωτία – Νίκολα Στέρτζον: Η Πρωθυπουργός που παραιτήθηκε για τα “κουτσομπολιά”

Μεταξύ των φημών που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και η ίδια διέψευσε, ήταν κι αυτή που την έφερε ζευγάρι με Γαλλίδα διπλωμάτη.

Η πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον δήλωσε ότι η ανάγκη να προστατεύσει περισσότερο την ιδιωτική της ζωή μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο για αυτήν ήταν ένας από τους λόγους για την παραίτησή της.

Η Στέρτζον παραιτήθηκε αιφνιδίως από τη θέση του επικεφαλής του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας (SNP) τον Φεβρουάριο, αναφέροντας ότι πήρε οριστικά την απόφασή της στην κηδεία του ακτιβιστή υπέρ της ανεξαρτησίας της Σκωτίας Άλαν Άνγκους. Αλλά η Στέρτζον δήλωσε σε νεότερο podcast του BBC Scotland ότι τα κουτσομπολιά που κυκλοφόρησαν για την ίδια διαδικτυακά ήταν «ένας από τους λόγους» για την απόφαση αυτή.

«Δεν είμαι αφελής, δεν πιστεύω ότι τη μία ημέρα θα αποχωρήσω και την επόμενη θα είμαι εντελώς άγνωστη, καταλαβαίνω την πραγματικότητα αυτού που έκανα και θα συνεχίσω να είμαι στο κοινοβούλιο, αλλά επιθυμώ λίγη περισσότερη ιδιωτικότητα», δήλωσε.

«Θέλω λίγη παραπάνω ανωνυμία και θέλω απλά να προστατεύσω αυτό που ορισμένοι θεωρούν δεδομένο στη ζωή τους και που έχω ξεχάσει ότι έχω».

Μεταξύ των ισχυρισμών που απέρριψε στο podcast αυτό ήταν ότι ήταν ομοφυλόφιλη και είχε εξωσυζυγική σχέση με Γαλλίδα διπλωμάτη, με το ζευγάρι να αγοράζει σπίτι από την μητέρα του τενίστα Άντι Μάρεϊ. Σύμφωνα με άλλες φήμες που κυκλοφόρησαν για την Στέρτζον, η Σκωτσέζα πολιτικός είχε χαρτοφυλάκιο με ακίνητα σε όλο τον κόσμο και είχε πάρει ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να αποκρύπτει την αλήθεια.

