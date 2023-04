Ηράκλειο

Κρήτη: Φωτιά στα Μάλια - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στα Μάλια. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.



Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στα Μάλια του δήμου Χερσονήσου.

Στο σημείο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει 7 οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 άνδρες αλλά και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, των οποίων το έργο δυσχεραίνουν οι έντονοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής έχουν καεί αρκετά ελαιόδεντρα, ενώ η εστία της πυρκαγιάς, σύμφωνα τον δήμαρχο ο οποίος σπεύδει στο σημείο, βρίσκεται πολύ κοντά σε μεγάλο ξενοδοχείο.

Τα αίτια της φωτιάς, που ξέσπασε βόρεια των ανακτόρων των Μαλίων, δεν έχουν γίνει γνωστά και αναμένεται να εξακριβωθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ.

Με πληροφορίες από το neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Η ανατριχιαστική στιγμή που το Intercity περνά από το σημείο της φονικής σύγκρουσης (βίντεο)

Θεσσαλονίκη – καταγγελία: “Με βίασε ο ξάδερφος μου στις τουαλέτες κλαμπ”

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια