Άγιον Όρος: ανγοείται μοναχός - επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Μεγάλη επιχείρηση έχει στηθεί για τον εντοπισμό του μοναχού, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν τη Δευτέρα.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας, στο Άγιο Όρος για τον εντοπισμό 60χρονου αγνοούμενου μοναχού.

Η εξαφάνισή του 60χρονου δηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Όρους, από τον υπεύθυνο του κελιού, στο οποίο διέμενε.

Αύριο το πρωί θα μεταβεί στην περιοχή 6μελές κλιμάκιο της εθελοντικής ομάδας διασωστών ΟΦΚΑΘ με τεχνικά μέσα (drone, θερμικές κάμερες) για να συνδράμει στις έρευνες.

