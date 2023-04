Φθιώτιδα

Λαμία: Νεκρός από ηλεκτροπληξία πατέρας δύο μικρών παιδιών

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν σε εργολάβο που εκτελούσε έργα σε περιοχή του Δομοκού…

Τραγωδία στη Λαμία όπου εργατικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 54χρονο οικογενειάρχη, πατέρα δύο μικρών παιδιών.

Πρόκειται για κάτοικο Κοινότητας της Λαμίας που εργαζόταν ως οδηγός - χειριστής σε ανυψωτικό μηχάνημα εργολάβου που εκτελούσε εργασίες τοποθετήσεις κολονών.

Το συνεργείο βρισκόταν στην περιοχή των Μεταλλίων Δομοκού και ο άτυχος άνδρας, που ήταν από τους πλέον έμπειρους στο χώρο, κεραυνοβολήθηκε από το ρεύμα όταν μέρος του γερανού ακούμπησε σε ηλεκτροφόρα καλώδια μέσης τάσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, o θάνατός του άτυχου άνδρα ήταν ακαριαίος. Την προανάκριση ανέλαβε το ΑΤ Δομοκού, που εξετάζει τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

Πηγή: lamiareport.gr

