Αιτωλοακαρνανία: Η γέφυρα του Μόρνου κλείνει για 2 μήνες

Απαγορεύεται η διέλευση σε κάθε όχημα και σε πεζούς. Πως θα εξυπηρετείται η κυκλοφορία.

Κανείς δεν θα μπορεί να διέλθει από την Γέφυρα του Μόρνου ποταμού, στην Αιτωλοακαρνανία, για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών, καθώς με απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απαγορεύεται η διέλευση σε κάθε όχημα και σε πεζούς.

Η κυκλοφορία πλέον θα γίνεται μέσω του νέου κόμβου Μαλαμάτων που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο περίπου νότια της γέφυρας του Μόρνου.

Το περιφερειακό συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την παλαιά γέφυρα του Μόρνου στα όρια των ΠΕ Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας, δηλαδή την πλήρη προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε αυτήν οχημάτων μέχρι 30 Ιουνίου, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές, με στόχο την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών καθώς και οι πλέον εργασίες αποκατάστασης της παλαιάς γέφυρας.

