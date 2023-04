Έβρος

Αλεξανδρούπολη – Τροχαίο: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολόνα της ΔΕΗ (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπολη.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπολη, όταν αυτοκίνητο με επτά μετανάστες «καρφώθηκε» σε κολόνα της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Αστυνομίας αναπτύσοντας ταχύτητα με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στην κολόνα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων που ήταν οι 5 στην καμπίνα και δύο στο προτ μαγκάζ. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Οι επιβαίνοντες στάθηκαν τυχεροί, γιατί το αυτοκίνητο χτύπησε στην κολώνα της ΔΕΗ ακριβώς στην μέση του, γι αυτό ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς.

