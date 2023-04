Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γκαζάκι εξερράγη σε κουζίνα διαμερίσματος (εικόνες)

Οι πρώτες πληροφορίες για την έκρηξη σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης.

Έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα Airbnb, στην Αποστόλου Παύλου, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα γκαζάκι εξερράγη καθώς είχε τοποθετηθεί πάνω σε μάτι κουζίνας σε διαμέρισμα που μίσθωνε πενταμελής οικογένεια.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβέστες, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να επέμβουν.

Τρία άτομα από τα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, χωρίς να διατρέχουν κάποιον κίνδυνο.

