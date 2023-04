Αχαΐα

Πάτρα: Προαστιακός πέρασε από διάβαση με σηκωμένες μπάρες (εικόνες)

«Άγιο» είχαν οι οδηγοί που πέρασαν από το σημείο το απόγευμα της Παρασκευής.

Ότι ο συρμός του Προαστιακού πέρασε από διάβαση χωρίς πριν αν έχουν κατέβει οι μπάρες, καταγγέλλει πολίτης της Πάτρας.

Το περιστατικό φέρεται να έγινε το απόγευμα της Παρασκευής, στη διάβαση της Αγίου Κωνσταντίνου, στην Αγυιά.

Ήταν λίγο πριν από τις 19:00, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, σε ώρα αιχμής δηλαδή.

Το ευτύχημα είναι ότι, οι οδηγοί πρόλαβαν να σταματήσουν και δεν υπήρξε ατύχημα.

