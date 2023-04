Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Τούμπα

Σπίτι στην Άνω Τούμπα "τυλίχτηκε" στις φλόγες. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, κλήθηκε στις 7 το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, που κατάφεραν άμεσα να σβήσουν τη φωτιά, από την οποία δεν κινδύνευσε κανείς.

Στο μεταξύ, δύο οδηγούς απεγκλώβισαν τις τελευταίες ώρες πληρώματα της Πυροσβεστικής, ύστερα από ισάριθμα τροχαία, το πρώτο στην Προσοτσάνη Δράμας και το δεύτερο στην Κατερίνη. Οι τραυματίες οδηγοί παραδόθηκαν σε σταθμούς του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στα κατά τόπους νοσοκομεία.

Πραγματοποιήθηκε #απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, έπειτα από εκτροπή του οχήματος στην Κατερίνη Πιερίας. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 9, 2023