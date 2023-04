Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο (βίντεο)

Παρανάλωμα του πυρός έγινε αστικό λεωφορείο στην Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες. Βίντεο από την στιγμή της φωτιάς.



Ολοσχερώς κάηκε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εκτός λειτουργίας, ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε, γύρω στις 12 το μεσημέρι, στη μηχανή του.

Το λεωφορείο (εκτελεί δρομολόγια του ΚΤΕΛ) ήταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ενώ από τη φωτιά δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

